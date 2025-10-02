Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 17:30

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скабиоза — это именно тот цветок, который подарит вашему саду воздушность и нежность без лишних хлопот. Её очаровательные соцветия-подушечки на тонких, упругих стеблях действительно напоминают кружева. А чтобы получить крепкие, выносливые растения, я сею её под зиму. Этот способ позволяет семенам пройти естественную стратификацию — они закаляются холодом, а весной дают дружные и сильные всходы, которые гораздо устойчивее к болезням и капризам погоды, чем их тепличные собратья.

Сею я скабиозу в конце октября или ноябре, когда установятся стабильные заморозки и земля слегка подмерзнет. Главное — заранее подготовить грядку, чтобы почва была рыхлой и ровной. Семена просто рассыпаю по поверхности и присыпаю тонким слоем торфа или подготовленной земли. Поливать не нужно! Весной, с первыми лучами солнца, появляются нежные ростки. Эти малыши удивительно выносливы и легко переносят весенние заморозки. Уход минимален: прореживание при густых всходах и полив только в засушливые периоды. Уже в первый год скабиоза подарит вам несколько нежных соцветий, а на второй год предстанет во всей своей пышной красоте, цветя с июля и до самых заморозков.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
Общество
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах
Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество
Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Дачникам раскрыли, как правильно засеивать грядки под зиму
Life Style
Дачникам раскрыли, как правильно засеивать грядки под зиму
Цветок для идеального сада: эта красавица не боится дождя и ветра
Общество
Цветок для идеального сада: эта красавица не боится дождя и ветра
От «тугодума» до цветущего растения: революционный способ укоренения черенков из обычного синтепона
Общество
От «тугодума» до цветущего растения: революционный способ укоренения черенков из обычного синтепона
цветы
дачники
садоводы
растения
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.