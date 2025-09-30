Посадите этот многолетник в октябре — весной скажете спасибо! Море цветов и никакого ухода

Эту алую маргаритку я посадила прошлой осенью почти случайно — и теперь не нарадуюсь! Она стала настоящим сокровищем моего сада. Когда весной из-под снега показались первые ярко-красные цветы, сердце зашлось от восторга. Эти малышки цветут волнами с апреля до самых заморозков, создавая в саду эффект яркого ковра. Самое удивительное — они действительно почти не требуют ухода. Достаточно посадить их однажды, и каждую весну они будут радовать вас все больше.

Для посадки нам нужно: луковицы или корневища маргаритки (в зависимости от сорта), компост, песок для дренажа, комплексное удобрение для цветов. Выбирайте солнечное место или полутень с рыхлой почвой.

Сажаем в конце сентября — октябре, пока земля еще теплая. Делаем лунки глубиной 15–20 см на расстоянии 20 см друг от друга. На дно насыпаем немного песка. Луковицы размещаем ростком вверх, присыпаем землей с компостом и удобрением.

Поливаем и мульчируем торфом. Весной, после схода снега, подкармливаем азотным удобрением. В засуху изредка поливаем. Больше ничего не нужно — маргаритки сами разрастутся пышным цветущим ковром!

