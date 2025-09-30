Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 21:56

Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри

Американка отпраздновала 105-летие бургером и картофелем фри в больнице

Американка Айда Аллен из Чикаго отпраздновала свой 105-й день рождения любимым бургером с картофелем фри в больничной палате, сообщает FOX 32 Chicago. Женщина, сохраняющая ясность ума и оптимизм, рассказала, что секрет ее долголетия заключается в позитивном отношении к жизни.

В материале также говорится, что именинница с нетерпением ждет выписки, чтобы отпраздновать событие с многочисленными родственниками, включая праправнуков. Медики отмечают прекрасное состояние пациентки, которая встретила 105-й день рождения любимыми фастфуд-блюдами. Отмечается, что, несмотря на преклонный возраст, женщина сохраняет активность и интерес к жизни.

Ранее гериатр Антон Наумов заявил, что образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт. По его словам, люди в таких регионах много двигаются, причем в рамках естественной повседневной активности. Эксперт пояснил, что женщины на японском острове Окинава более 90 раз в день садятся и встают с пола, а мужчины на итальянской Сардинии ежедневно проходят от 30 до 35 километров.

