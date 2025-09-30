Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:20

Сотни белоснежных шапок украсят любую клумбу! Переживет морозы и адскую жару — ухаживать не нужно вовсе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете растение, которое поразит своей жизнестойкостью и волшебным преображением, обратите внимание на белую аквилегию. Я всегда сажаю её именно осенью — это самый надежный способ получить крепкие и дружные всходы. Просто рассыпьте мелкие семена по поверхности уплотненной земли, слегка присыпьте песком и забудьте до весны. Стратификация сделает свое дело.

И вот в мае, когда другие цветы только набирают силу, моя аквилегия уже представляет собой пышные, ажурные кустики с сизо-зеленой листвой. А следом появляются и цветоносы с изящными белыми колокольчиками! Они похожи на стайку эльфов в пышных юбочках, которые качаются на ветру. Самое удивительное, что этот многолетник с каждым годом становится только краше, самосевом образуя новые куртинки. Это тот случай, когда один осенний вечер с пакетиком семян дарит годы восхитительного цветения.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
