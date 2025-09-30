Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 22:08

На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы

«СВ»: на останках бойца ВСУ под Курском нашли карту налогоплательщика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Солдаты группировки войск «Север» нашли под Курском останки бойца Вооруженных сил Украины с картой налогоплательщика, пишет Telegram-канал «Северный ветер». С помощью найденных при нем документов удалось установить личность погибшего украинца.

Им оказался Андрей Соколенко, говорится в сообщении. Ему на момент гибели в Курской области исполнился 31 год. Судя по указанным в потрепанном документе данным, он платил налоги в Полтавской области.

Ранее российские военные сняли на видео ров у села Теткино в Курской области, заваленный телами бойцов ВСУ. В ролике запечатлены десятки пропавших без вести украинских военных, в том числе из батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Украинские военные пытались проникнуть на территорию Курской области малыми группами по 20 человек. Такие попытки предпринимались десятки раз, но оказывались безуспешными. Российские десантники зачистили периметр, показав на видео тела уничтоженных бойцов, которые были вооружены западным стрелковым оружием.

На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
