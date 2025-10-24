На территории больницы в Ленобласти выкопали скелет человека В Ленобласти на территории больницы обнаружили человеческие останки времен ВОВ

В Кировске Ленинградской области на территории больницы были обнаружены останки человека, передает Telegram-канал регионального СК. По предварительным данным, они относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на территории больничного городка <…> скелетированных останков человека, по предварительной информации, времен Великой Отечественной войны, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что по факту обнаружения назначены медико-криминалистические экспертизы для установления возраста, пола и причины смерти погибшего. После оглашения результатов будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Ранее в лесу около поселка Грибное в Выборгском районе Ленинградской области были найдены человеческие останки. Наткнулся на страшную находку житель Санкт-Петербурга во время прогулки. Фрагменты двух человеческих черепов и кости направили на судебно-медицинскую экспертизу.