Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 03:40

Стало известно, ожидать ли в России резкого роста случаев гриппа и ОРВИ

Инфектолог Чуланов: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ может вырасти в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон простуд в России пока идет спокойно, но расслабляться рано, заявил ТАСС главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он допустил, что значительный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ произойдет только в декабре или даже январе.

Сейчас в стране циркулируют привычные риновирусы, коронавирусы и штаммы гриппа А и В, включая так называемые свиной и гонконгский гриппы, продолжил эксперт. Однако до сих пор никаких новых опасных разновидностей вируса не выявлено.

На фоне стабильной эпидемиологической обстановки в стране активно продолжается прививочная кампания, добавил Чуланов. Уже иммунизировано более 41 млн человек. Вакцинация является ключевым инструментом защиты, напомнил специалист.

Для профилактики заражения ОРВИ следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать мест массового скопления людей и контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания, — заключил он.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила о разработке в России универсальной противогриппозной вакцины, способной защищать от всех штаммов возбудителя. По словам специалиста, создание препарата широкого спектра действия обеспечит продолжительный иммунитет и сократит уровень заболеваемости в периоды между эпидсезонами.

грипп
ОРВИ
вакцинации
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвал главное препятствие в поиске работы после 40 лет
Раскрыт размер средней социальной пенсии в России
Юрист ответил, чем может обернуться выбрасывание просроченных таблеток
Смертельное ДТП с автокраном произошло на Камчатке
Налет десятков дронов на Москву 27 октября: последние новости, что известно
Слова о Путине и об Украине, анорексия, личная жизнь: где сейчас Чурикова
Россиянам рассказали, как правильно оборудовать дачную печь
Вертолет и истребитель ВМС США разбились в Тихом океане
Психолог описала план действий при панической атаке
Стало известно, ожидать ли в России резкого роста случаев гриппа и ОРВИ
Два аэропорта в Московской области прекратили работу
Названы главные ошибки россиян во время ремонта
Атака БПЛА на жилой дом в Донецке привела к жертвам
Назван способ борьбы с любителями оставлять хлам на лестничной клетке
Силы ПВО сбили десятки БПЛА, летевших в сторону Москвы
«Фиговый листок»: аналитик нашел объяснение санкциям против России
Граница с Россией стала новой достопримечательностью Финляндии
Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Яркая вспышка в небе обесточила часть города на Украине
Жизнь после развода, отношения с Кридом, эмиграция: где сейчас Нюша
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.