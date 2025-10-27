Стало известно, ожидать ли в России резкого роста случаев гриппа и ОРВИ

Сезон простуд в России пока идет спокойно, но расслабляться рано, заявил ТАСС главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он допустил, что значительный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ произойдет только в декабре или даже январе.

Сейчас в стране циркулируют привычные риновирусы, коронавирусы и штаммы гриппа А и В, включая так называемые свиной и гонконгский гриппы, продолжил эксперт. Однако до сих пор никаких новых опасных разновидностей вируса не выявлено.

На фоне стабильной эпидемиологической обстановки в стране активно продолжается прививочная кампания, добавил Чуланов. Уже иммунизировано более 41 млн человек. Вакцинация является ключевым инструментом защиты, напомнил специалист.

Для профилактики заражения ОРВИ следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать мест массового скопления людей и контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания, — заключил он.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила о разработке в России универсальной противогриппозной вакцины, способной защищать от всех штаммов возбудителя. По словам специалиста, создание препарата широкого спектра действия обеспечит продолжительный иммунитет и сократит уровень заболеваемости в периоды между эпидсезонами.