27 октября 2025 в 02:32

«Фиговый листок»: аналитик нашел объяснение санкциям против России

Аналитик Уотсон: Запад прикрывает свои ошибки санкциями против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Западные санкции против России не смогли подорвать экономическую стабильность страны, написал в социальной сети Х шотландский аналитик Алан Уотсон. Напротив, они лишь подчеркивают отсутствие у инициаторов реальной стратегии, допустил он.

Эксперт обратил внимание на ключевые экономические показатели, которые остаются сильными, несмотря на все 19 раундов ограничений. Россия не только нарастила золотовалютные резервы до отметки в $700 млрд. Москва с 2014 года сохраняет положительное торговое сальдо. Это доказывает, что страна была готова к давлению, пришел к выводу Уотсон.

Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии, — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что антироссийские рестрикции исчерпали себя как эффективный инструмент. Сейчас они служат лишь прикрытием для отсутствия внятного политического курса.

Ранее американские СМИ писали, что надежды на мирное разрешение конфликта на Украине рухнули из-за решения администрации президента США Дональда Трампа ввести антироссийские санкции. Речь идет об ограничениях против нефтяных компаний.

