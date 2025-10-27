Названы главные ошибки россиян во время ремонта Бизнесмен Васильев: зазор между плиткой и ламинатом нужно закрывать герметиком

Для устранения зазора между плиткой и ламинатом необходимо использовать герметик, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, это предотвратит взаимодействие разных материалов, которое могло бы привести к их повреждению.

Многие неправильно стыкуют разнородные материалы. При укладке плитки рядом с ламинатом или паркетом обязательно нужен компенсационный шов, так как у материалов разное температурное расширение. Если этот момент не учесть, у вас гарантированно появятся щели или другие следы деформации. Оставляйте зазор пять-семь миллиметров и закрывайте его гибким порожком или силиконовым герметиком под цвет покрытия, — подчеркнул Васильев.

Как отметил эксперт, при заливке стяжки часто не используют демпферную ленту, что является серьезной ошибкой. По его словам, она необходима для предотвращения трещин и отслоений в конструкции при нагреве или усадке стяжки, которая заливается вплотную к стенам.

Еще пару слов о плитке: нельзя игнорировать направление укладки. Если вы не учтете направление падения света при укладке, допустим, керамогранита, стыки станут заметнее, а поверхность из-за этого будет смотреться неровной. Решение тут простое: всегда укладывайте плитку перпендикулярно окну, чтобы свет скрадывал мелкие перепады, а покрытие визуально казалось ровнее, — резюмировал Васильев.

