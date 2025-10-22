Реконструкцию 48 культурных учреждений завершат в Крыму до конца 2025 года

Реконструкцию 48 культурных учреждений завершат в Крыму до конца 2025 года Замминистра культуры Крыма Воробьева: в 2025 году реконструируют 48 учреждений

В Крыму до конца 2025 года отремонтируют и реконструируют 48 культурных учреждений, заявила телеканалу «Крым 24» замминистра культуры региона Ольга Воробьева. В бюджет на работы заложили около 2 млрд рублей. Среди объектов она выделила дачу Стамболи, Ханский дворец в Бахчисарае, особняк Мазировой в Феодосии и театр имени Пушкина в Керчи.

Также в 2025 году завершены работы по капитальному ремонту библиотеки имени Леси Украинки в Евпатории, на завершающей стадии сейчас находится ремонт детской школы искусств в Симферополе, — добавила Воробьева.

Замминистра отметила, что в Крыму официально открыли две модельные библиотеки. Первая из них расположилась в Щебетовке в Феодосии, а вторая — в Ильичево Ленинского района. Оба учреждения оснастили современной мебелью, компьютерной техникой и приспособили для маломобильных людей.

Ранее сообщалось, что Москва предложила Будапешту помощь в модернизации энергетической системы, включая строительство и реконструкцию электростанций. Соответствующее предложение было озвучено вице-премьером Александром Новаком в ходе переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на Российской энергетической неделе.