Mash: Гузееву проверяет индонезийская полиция по делу о мошенничестве

Telegram-канал Mash сообщил, что индонезийская полиция проверяет телеведущую Ларису Гузееву по делу о мошенничестве с недвижимостью на Бали. По данным источника, в расследовании также фигурируют застройщик Сергей Домогацкий и его коллеги, которых подозревают в обмане более 60 человек — общая сумма ущерба превышает 31 млрд рупий (28 млрд рублей).

Как уточнил Mash, одна из пострадавших, Виктория, вложила $200 тысяч (16 млн рублей) в строительство виллы после рекламы в соцсетях, размещенной Гузеевой. По информации канала, деньги были переведены через компанию Домогацкого, который позже исчез: застройщик мог инсценировать собственное похищение и избиение, чтобы скрыться с полученными средствами.

Как отмечается источник, в Центр объединенной полицейской службы (SPKT) поступило не менее 10 заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Следствие, по данным Mash, установило, что некоторые виллы продавались нескольким покупателям одновременно, а часть объектов существовала только на бумаге.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы усилил меру пресечения для стилиста Эльвиры Янковской, обвиненной в мошенничестве при продаже поддельной продукции с рынка «Садовод». Она будет находиться под стражей шесть месяцев вместо подписки о невыезде. Причиной стали ее неоднократные нарушения, включая пропуск суда и незаконный выезд в Европу.