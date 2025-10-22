Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:50

Mash: Гузееву проверяет индонезийская полиция по делу о мошенничестве

Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что индонезийская полиция проверяет телеведущую Ларису Гузееву по делу о мошенничестве с недвижимостью на Бали. По данным источника, в расследовании также фигурируют застройщик Сергей Домогацкий и его коллеги, которых подозревают в обмане более 60 человек — общая сумма ущерба превышает 31 млрд рупий (28 млрд рублей).

Как уточнил Mash, одна из пострадавших, Виктория, вложила $200 тысяч (16 млн рублей) в строительство виллы после рекламы в соцсетях, размещенной Гузеевой. По информации канала, деньги были переведены через компанию Домогацкого, который позже исчез: застройщик мог инсценировать собственное похищение и избиение, чтобы скрыться с полученными средствами.

Как отмечается источник, в Центр объединенной полицейской службы (SPKT) поступило не менее 10 заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Следствие, по данным Mash, установило, что некоторые виллы продавались нескольким покупателям одновременно, а часть объектов существовала только на бумаге.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы усилил меру пресечения для стилиста Эльвиры Янковской, обвиненной в мошенничестве при продаже поддельной продукции с рынка «Садовод». Она будет находиться под стражей шесть месяцев вместо подписки о невыезде. Причиной стали ее неоднократные нарушения, включая пропуск суда и незаконный выезд в Европу.

Лариса Гузеева
мошенничество
полиция
Бали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.