21 октября 2025 в 11:34

Женщина придумала хитрую схему и украла 2 млн рублей ради сына на Украине

Кассир украла из чебуречной в Крыму 2 млн рублей для помощи сыну на Украине

Кассир чебуречной в Симферопольском районе Крыма похитила 2 млн рублей, чтобы оказать финансовую помощь своему сыну, проживающему на Украине, передает Telegram-канал «Mash на волне». У женщины в прошлом году возникли серьезные денежные трудности — она набрала кредитов, продолжая переводить средства сыну, который не имел постоянного заработка.

Для систематического хищения денежных средств она разработала специальную схему, закрывая кассу не один, а два раза в день — сначала в обеденное время, а затем немедленно открывая новую смену. Выручку с утренней рабочей смены она присваивала, а кассовые чеки уничтожала. За 157 подобных операций ей удавалось за один раз изымать от 200 до 20 тыс. рублей.

О преступлении стало известно случайно — руководитель обнаружил выброшенный чек в мусорной корзине и начал проверку записей с камер видеонаблюдения. Несмотря на первоначальные обещания полностью возместить ущерб, женщина вернула лишь 10 тыс. рублей. Ее приговорили к четырем годам условно.

Ранее несовершеннолетний житель Саратова проник в квартиру знакомой своей матери и похитил денежные средства с ювелирными изделиями. Подросток сумел вскрыть сейф и приобрел на похищенные средства два автомобиля. Правоохранительные органы изъяли у 16-летнего юноши сам сейф и все его содержимое.

Крым
кражи
хищения
матери
