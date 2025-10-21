В работе популярного мессенджера зафиксированы многочисленные сбои WhatsApp перестал работать у более чем сотни пользователей

В работе мессенджера WhatsApp зафиксированы многочисленные сбои, сообщает портал Downdetector. По его данным, на проблемы пожаловались 110 пользователей только за последний час.

Всего за сутки на сбои в работе сервиса пожаловались 295 человек, следует из данных аналитиков. Наибольшее число жалоб поступает из Северной Осетии (24%), следом идут Краснодарский край (16%), Ростовская область (11%), Ставропольский край (10%) и Республика Адыгея (8%).

Статистика на основании сообщений пользователей показывает, что наиболее частой неполадкой сервиса стали проблемы с оповещениями (49%). На втором месте оказался сбой сайта (24%), далее — сбой мобильного приложения (15%), общий сбой (5%) и сбой личного кабинета (3%).

Ранее в России зафиксировали массовые сбои в работе более 10 крупных интернет-ресурсов, включая игровые платформы Epic Games, Roblox и сервисы Zoom, WhatsApp. Наибольшее количество жалоб пользователи направили на Roblox и Brawl Stars, где за один час поступило 2,7 тыс. и 800 сообщений соответственно о проблемах с доступом.