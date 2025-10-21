В МИД России оценили вероятность нового контакта Лаврова и Рубио Рябков: возможен еще один телефонный разговор Лаврова и Рубио

Возможен еще один телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос журналистов о вероятности новых переговоров между политиками, передает ТАСС. Предыдущий телефонный разговор между ними состоялся накануне, 20 октября.

Возможно все, — ответил Рябков.

Ранее Лавров подтвердил выполнение договоренностей, достигнутых российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио министр подчеркнул решимость сторон перейти к практической реализации ранее согласованных положений.

До этого МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова с Рубио. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которых достигли президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках беседы 16 октября.