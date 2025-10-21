Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:45

В МИД России оценили вероятность нового контакта Лаврова и Рубио

Рябков: возможен еще один телефонный разговор Лаврова и Рубио

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Возможен еще один телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос журналистов о вероятности новых переговоров между политиками, передает ТАСС. Предыдущий телефонный разговор между ними состоялся накануне, 20 октября.

Возможно все, — ответил Рябков.

Ранее Лавров подтвердил выполнение договоренностей, достигнутых российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио министр подчеркнул решимость сторон перейти к практической реализации ранее согласованных положений.

До этого МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова с Рубио. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которых достигли президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках беседы 16 октября.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
телефонные переговоры
Сергей Лавров
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форварда «Зенита» в жесткой форме призвали перестать играть в компьютер
Назван фактор, осложняющий полное освобождение Херсонской области
Курская область сократила число министерств
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.