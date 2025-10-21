Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:38

IT-эксперт оценил идею ограничить пользователям доступ к взрослому контенту

IT-эксперт Геллер: идея ввести доступ к контенту 18+ по паспорту неэффективна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея представителя ОП РФ Евгения Машарова ввести для российских пользователей доступ к взрослому контенту по документам неэффективна, заявил «Ридусу» IT-эксперт Артем Геллер. Он отметил, что ряд стран ЕС уже попытались реализовать вход в интернет для подростков по паспорту. По его мнению, это ничем не помогло.

Там эти меры ничего не вызывают, кроме смеха, недовольства и программных ошибок — хорошо еще, пока не дошло до утечек персональных данных несовершеннолетних, — высказался Геллер.

Он отметил, что значительная часть взрослого контента уже имеет полулегальный характер. По его словам, обязать администрацию подобных ресурсов категории 18+ соблюдать предписания государства будет «крайне проблематично».

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров предложил создать специальный мессенджер для детей. С этой инициативой он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

