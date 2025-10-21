Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:29

В России массово жалуются на сбой в Telegram

В России подали более 4,3 тыс. жалоб на работу Telegram за сутки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России массово жалуются на проблемы с доступом к мессенджеру Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. За последний час поступило более 500 жалоб, за сутки — свыше 4,3 тыс.

Что сайт с компа, что на телефонах — ни черта не работает, — приводится текст одной из жалоб.

Больше всего обращений зафиксировано о некорректной работе мобильного приложения — 40%. При этом 25% жалуются на сбой в работе сайта, 28% — на проблемы с оповещениями.

Вместе с тем наблюдаются сбои в работе Discord, ТрансТелеКом и WhatsApp. За сутки на них отправили более 1,2 тыс., 350 и 270 жалоб соответственно.

Ранее пользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе мессенджера 20 октября. Россияне указали на трудности с доступом к сервису. Только за 15 минут поступило 557 жалоб, а за час — 3112.

До этого в России зафиксировали массовые сбои в работе более 10 крупных интернет-ресурсов, включая игровые платформы Epic Games, Roblox и сервисы Zoom, WhatsApp. Наибольшее количество жалоб пользователи направили на Roblox и Brawl Stars, где за один час поступило 2,7 тыс. и 800 сообщений соответственно о проблемах с доступом.

