Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:03

Умер главный редактор «Крымской правды»

Умер общественный деятель и главный редактор газеты «Крымская правда» Бахарев

Михаил Бахарев Михаил Бахарев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Крыму скончался публицист, политик и общественный деятель Михаил Бахарев, который на протяжении многих лет был главным редактором газеты «Крымская правда», сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Telegram-канале политик выразил глубокую скорбь, назвав утрату невосполнимой.

Аксенов охарактеризовал Бахарева как талантливого публициста, политика и заслуженного журналиста Российской Федерации, подчеркнув, что «Крымская правда» является одним из самых популярных печатных изданий республики. Он также высоко оценил вклад Бахарева в жизнь региона.

Невозможно переоценить вклад Михаила Алексеевича в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей Русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны, — указал Аксенов.

Бахареву было 78 лет. Он являлся главным редактором «Крымской правды» с 1995 по 2006 год. После этого он занял должность заместителя председателя Верховного Совета Крыма, но с 2010 года вновь руководил газетой.

Ранее в Тюмени состоялось прощание с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым, который умер на 82-м году жизни. На лечение к нему ездили пациенты со всех уголков России.

Крым
Сергей Аксенов
редактор
газеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ
В России предложили штрафовать матерящихся на концертах артистов
Новая стиральная машина едва не покалечила москвичку
Писательница рассказала, как не испортить осенние каникулы детям
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.