Умер главный редактор «Крымской правды»

В Крыму скончался публицист, политик и общественный деятель Михаил Бахарев, который на протяжении многих лет был главным редактором газеты «Крымская правда», сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Telegram-канале политик выразил глубокую скорбь, назвав утрату невосполнимой.

Аксенов охарактеризовал Бахарева как талантливого публициста, политика и заслуженного журналиста Российской Федерации, подчеркнув, что «Крымская правда» является одним из самых популярных печатных изданий республики. Он также высоко оценил вклад Бахарева в жизнь региона.

Невозможно переоценить вклад Михаила Алексеевича в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей Русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны, — указал Аксенов.

Бахареву было 78 лет. Он являлся главным редактором «Крымской правды» с 1995 по 2006 год. После этого он занял должность заместителя председателя Верховного Совета Крыма, но с 2010 года вновь руководил газетой.

