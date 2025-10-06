Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Главреда «Дождя» Дзядко объявили в международный розыск

Тихон Дзядко Тихон Дзядко Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Главный редактор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихон Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Решение связано с обвинениями в нарушении правил деятельности иностранного агента.

Дзядко объявлен в международный розыск, — сказал источник.

6 октября Головинский суд Москвы заочно арестовал Дзядко. Срок заключения — два месяца с момента экстрадиции или задержания.

Ранее столичная прокуратура завершила расследование в отношении актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Дело было направлено в 2-й Западный окружной военный суд. Троянову обвиняют по трем статьям: разжигание ненависти, публичные призывы к терроризму и уклонение от обязанностей. В 2024 году артистка высказалась против проведения спецоперации, а в 2025-м не предоставила отчеты о деятельности иностранного агента. Трояновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

