Трояновой предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Актрису обвиняют по трем уголовным статьям.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней Яны Трояновой. <…> Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

Трояновой вменяют статьи о возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывах к терроризму через интернет и уклонении от исполнения обязанностей. В отношении актрисы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, в 2024 году Троянова публично высказалась против спецоперации и сделала заявление, которое содержало враждебное отношение к русским. Кроме того, в 2025 году она не предоставила в Минюст отчеты о деятельности иностранного агента.

Ранее Троянова была объявлена в международный розыск. Причиной стали ее высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским.

До этого Московский суд оштрафовал актрису на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.