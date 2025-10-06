Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 10:57

Трояновой предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Трояновой

Яна Троянова Яна Троянова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global look Press

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Актрису обвиняют по трем уголовным статьям.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней Яны Трояновой. <…> Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

Трояновой вменяют статьи о возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывах к терроризму через интернет и уклонении от исполнения обязанностей. В отношении актрисы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным прокуратуры, в 2024 году Троянова публично высказалась против спецоперации и сделала заявление, которое содержало враждебное отношение к русским. Кроме того, в 2025 году она не предоставила в Минюст отчеты о деятельности иностранного агента.

Ранее Троянова была объявлена в международный розыск. Причиной стали ее высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским.

До этого Московский суд оштрафовал актрису на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

прокуратура
Яна Троянова
иноагенты
обвинения
