Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали

Головинский суд Москвы постановил заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает РИА Новости со ссылкой на судебное решение. Его обвиняют в невыполнении обязанностей, предусмотренных статусом иностранного агента. Срок содержания под стражей составляет два месяца, начиная со дня экстрадиции или задержания.

Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в суде.

Ранее Следственный комитет запросил заочный арест главного редактора телеканала по делу о неисполнении обязанностей иноагента. Он обвиняется по статье 330.1 УК РФ.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ей вменяют разжигание межнациональной розни, публичные призывы к терроризму и уклонение от исполнения обязанностей. Материалы дела направлены в 2-й Западный окружной военный суд, который заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.