Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 16:32

Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали

Главреда телеканала «Дождь» Дзядко заочно арестовали по делу об иногентстве

Тихон Дзядко Тихон Дзядко Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Головинский суд Москвы постановил заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает РИА Новости со ссылкой на судебное решение. Его обвиняют в невыполнении обязанностей, предусмотренных статусом иностранного агента. Срок содержания под стражей составляет два месяца, начиная со дня экстрадиции или задержания.

Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в суде.

Ранее Следственный комитет запросил заочный арест главного редактора телеканала по делу о неисполнении обязанностей иноагента. Он обвиняется по статье 330.1 УК РФ.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ей вменяют разжигание межнациональной розни, публичные призывы к терроризму и уклонение от исполнения обязанностей. Материалы дела направлены в 2-й Западный окружной военный суд, который заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

иноагенты
аресты
Тихон Дзядко
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лоза назвал скучной известную певицу
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.