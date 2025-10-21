Нападение гигантской рыбы обернулось для мужчины гибелью В Индии гигантский сарган напал на 24-летнего рыбака и смертельно его ранил

Индийский рыбак Акшай Анил Маджаликар погиб после нападения гигантского саргана, пишет New Indian Express. При этом, как сообщает источник, причиной смерти 24-летнего мужчины могла стать некомпетентность врачей.

Первоначально пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и вскоре выписали. Однако вскоре после выписки Маджаликар вновь обратился к врачам с жалобами на усилившуюся боль.

В тот же день его госпитализировали повторно, но через несколько часов врачи констатировали смерть рыбака. Родные Маджаликара выразили недовольство работой медиков, полагая, что правильное лечение могло бы спасти его жизнь.

Гигантский сарган, или Tylosurus crocodilus, — рыба, широко распространенная в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Питается другой мелкой рыбой. Сарган потенциально может представлять опасность для человека, так как он способен наносить глубокие проникающие раны.

