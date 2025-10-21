Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:25

Нападение гигантской рыбы обернулось для мужчины гибелью

В Индии гигантский сарган напал на 24-летнего рыбака и смертельно его ранил

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER/Global Look Press

Индийский рыбак Акшай Анил Маджаликар погиб после нападения гигантского саргана, пишет New Indian Express. При этом, как сообщает источник, причиной смерти 24-летнего мужчины могла стать некомпетентность врачей.

Первоначально пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и вскоре выписали. Однако вскоре после выписки Маджаликар вновь обратился к врачам с жалобами на усилившуюся боль.

В тот же день его госпитализировали повторно, но через несколько часов врачи констатировали смерть рыбака. Родные Маджаликара выразили недовольство работой медиков, полагая, что правильное лечение могло бы спасти его жизнь.

Гигантский сарган, или Tylosurus crocodilus, — рыба, широко распространенная в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Питается другой мелкой рыбой. Сарган потенциально может представлять опасность для человека, так как он способен наносить глубокие проникающие раны.

Ранее во время тренировочного забега на участника ультрамарафона Билли Хэллорана напали два азиатских черных медведя. Один из них вцепился в плечо спортсмена, практически оторвав часть конечности, но бегун смог добраться до медпункта. Инцидент произошел в окрестностях японского города Миоко.

Индия
рыбаки
нападения
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Эксперты прогнозируют снижение цен на один из атрибутов Нового года
Стрелявший в Фицо писатель-пенсионер получил суровый приговор
«Моя история»: Прилепин сделал заявление об отправке на СВО
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.