19 октября 2025 в 21:51

Прокурор Парижа рассказала, как воры с болгаркой угрожали охранникам Лувра

Прокурор Беко: грабители Лувра угрожали охранникам во время кражи драгоценностей

Фото: РИА Новости

Во время ограбления в парижском музее Лувр злоумышленники угрожали сотрудникам охраны, заявила прокурор города Лор Бекко в эфире телеканала BFMTV. Она отметила, что персонал музея подвергли психологическому давлению.

Они (грабители. — NEWS.ru) угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия. <…> Сигнализация работала, — заявила Бекко.

Ранее местные власти заявили, что во время ограбления утром 19 октября было украдено восемь драгоценностей. Экс-президент республики Франсуа Олланд не исключает иностранное вмешательство с целью дестабилизации обстановки в стране.

До этого лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила мнение, что исторические здания и музеи Франции не обладают достаточной защитой от угроз безопасности. Она призвала власти действовать.

Кроме того, правоохранители нашли вещи, которые преступники задействовали во время ограбления Лувра. По словам источника, близкого к ситуации, полицейские обнаружили две шлифовальные машины, газовую горелку, емкость с бензином и перчатки. Также были найдены рации злоумышленников и одеяло.

