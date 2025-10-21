Три российских региона попали под удар украинских беспилотников Минобороны РФ: три беспилотника сбили в Орловской, Брянской и Курской областях

Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, которые атаковали три российских региона утром 21 октября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, дроны нейтрализовали в Брянской, Орловской и Курской областях.

В период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Народном фронте сообщили, что российские инженеры разработали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом для борьбы с БПЛА самолетного типа. Такой беспилотник будет помогать разгружать системы ПВО во время массированных атак.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на 21 октября уничтожили более 50 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны, а также акватория Черного моря. В частности, 34 дрона удалось сбить над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Воронежской области, три — в Краснодарском крае и Липецкой области.