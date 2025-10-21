На Западе оценили шансы на возвращение похищенных из Лувра ценностей Reuters: похищенные из Лувра драгоценности могут быть утрачены навсегда

Французские правоохранительные органы могут найти преступников, похитивших драгоценности из Лувра, но вернуть украденное вряд ли удастся, сообщает агентство Reuters со ссылкой на специалистов. По мнению экспертов, уникальные исторические ценности могут быть безвозвратно утрачены для мировой культуры.

Криминалисты предполагают, что подобное ограбление могли осуществить лишь несколько организованных преступных группировок, уже известных полиции. Особую опасность представляет возможность быстрой переработки и продажи похищенных предметов на черном рынке, где драгоценные камни легко сбываются по отдельности.

Эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Бальселис пояснил, что, в отличие от знаменитых картин, которые сложно продать, ювелирные изделия можно разобрать на составные части. Как только драгоценные камни будут разделены, их будет практически невозможно идентифицировать и вернуть.

Основатель Art Recovery International Кристофер Маринелло подтвердил, что процент возвращенных украденных ювелирных изделий крайне низок. По его словам, как только предметы разбираются на части, это означает окончательную утрату целостности исторических ценностей.

Нидерландский специалист Артур Бранд отметил, что ограбление свидетельствует о серьезных пробелах в системе безопасности музея. Он подчеркнул, что увеличение времени, необходимого для проникновения и побега, могло бы отпугнуть большинство преступников.

Ранее сообщалось, что галерея Аполлона, где произошло ограбление, — культовое место в Лувре, где хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея. Преступники ограбили экспозицию Наполеона и правителей Франции. Предположительно, они украли девять предметов из коллекции вещей, принадлежавших первому французскому императору и его жене, в том числе ожерелье, брошь, тиару и другие вещи, щедро украшенные драгоценными камнями.