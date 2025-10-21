В НИИ гриппа раскрыли правду об устойчивости вируса к лечению

Устойчивость вируса гриппа к противовирусным препаратам не увеличивается, рассказали специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева на пресс-конференции 21 октября. По их словам, мониторинг циркулирующих штаммов показывает низкий уровень резистентности — всего около 1% от всех исследованных вирусов, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы не видим того, о чем сейчас говорят коллеги. Ведется постоянный мониторинг, и международный, и у нас в стране. И наши данные — это в том числе вклад в международные наблюдения, поскольку мы живем в одном мире, и вирусы с нами вместе иммигрируют достаточно быстро, поэтому нам нужны глобальные данные, — заявил директор института Дмитрий Лиознов.

Заместитель директора по научной работе института Дарья Даниленко также подчеркнула, что ситуация оценивается как «позитивная». Низкая доля устойчивых вариантов подтверждается не только российскими, но и международными данными, включая статистику Всемирной организации здравоохранения. Она добавила, что мониторинг проводится на постоянной основе, а исследования вирусов ведутся в разных лабораториях мира.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом является крайне редким явлением. По его словам, при инфицировании одним вирусом активируется врожденный иммунитет и выработка интерферона, что значительно снижает риск подхватить вторую инфекцию, особенно если человек соблюдает домашний режим.