Мясников предупредил о смертельном вирусе с высокой заразностью

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) представляет серьезную угрозу для легких и нередко становится причиной госпитализации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что это является главной причиной развития бронхиолита.

Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и коронавируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и коронавируса, и опаснее, чем грипп, — отметил врач.

По словам Мясникова, пациенты с РСВ чаще нуждаются в реанимации. При этом уровень летальности от этого вируса колеблется в пределах 7–10%. Инфекция передается воздушно-капельным путем и сохраняет активность на поверхностях в течение нескольких часов, отметил врач. Он призвал тщательнее мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Якутии зафиксирована вспышка гонконгского гриппа, за неделю зарегистрировано около 8 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости вырос на 17,6% по сравнению с предыдущим периодом.