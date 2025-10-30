Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 19:39

Мясников предупредил о смертельном вирусе с высокой заразностью

Мясников: респираторно-синцитиальный вирус опаснее гриппа и COVID-19

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) представляет серьезную угрозу для легких и нередко становится причиной госпитализации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что это является главной причиной развития бронхиолита.

Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и коронавируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и коронавируса, и опаснее, чем грипп, — отметил врач.

По словам Мясникова, пациенты с РСВ чаще нуждаются в реанимации. При этом уровень летальности от этого вируса колеблется в пределах 7–10%. Инфекция передается воздушно-капельным путем и сохраняет активность на поверхностях в течение нескольких часов, отметил врач. Он призвал тщательнее мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Якутии зафиксирована вспышка гонконгского гриппа, за неделю зарегистрировано около 8 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости вырос на 17,6% по сравнению с предыдущим периодом.

здоровье
Александр Мясников
грипп
коронавирус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроздов оставил крокодила без зубов
Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь
Режим тишины в Адыгее и Майкопе: что нужно знать
Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»
Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти
Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров
Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений
Позорное фиаско армии США на Южно-Китайском море насмешило мир
«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ
В киевском отделении почты прогремел взрыв
Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком
Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать
Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья
«Ситуация сложная»: Сырский признал провал ВСУ в Красноармейске
Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам
«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше
Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России
В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году
«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером
Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.