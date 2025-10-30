Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:33

В российском регионе бушует гонконгский грипп

В Якутии зафиксирована вспышка гонконгского гриппа с тысячами заболевших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии зафиксирована вспышка гонконгского гриппа, за неделю зарегистрировано около 8 тыс. случаев заболевания. По данным управления Роспотребнадзора республики, показатель заболеваемости вырос на 17,6% по сравнению с предыдущим периодом.

В ведомстве отметили, что лабораторные исследования показали преобладание риновирусов и вируса гриппа типа А (H3N2), известного как гонконгский штамм. Этот вариант патогена вызывает особенно тяжелое течение болезни с высокой температурой, резкой слабостью и сухим кашлем, а также опасен быстрым развитием пневмонии.

Медики рекомендуют соблюдать профилактические меры, включая ношение масок в общественных местах и частое мытье рук. Особое внимание уделяется вакцинации, которая снижает вероятность тяжелого течения заболевания.

Ранее замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила о разработке в России универсальной противогриппозной вакцины, способной защищать от всех штаммов возбудителя. По словам специалиста, создание препарата широкого спектра действия обеспечит продолжительный иммунитет и сократит уровень заболеваемости в периоды между эпидсезонами.

грипп
Якутия
заболевания
вспышки
