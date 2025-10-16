Врач объяснил, почему не нужно бояться заболеть сразу гриппом и COVID-19

Врач объяснил, почему не нужно бояться заболеть сразу гриппом и COVID-19 Вирусолог Аграновский: случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 редки

Случаи одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом крайне редки, заявил в разговоре с NEWS.ru профессор МГУ вирусолог Алексей Аграновский, комментируя информацию о том, что в 2025 году может произойти двойная эпидемия. По его словам, чтобы заболеть сразу двумя инфекциями, должны сложиться определенные обстоятельства.

Человек заболел, плохо себя почувствовал. Значит, он, скорее всего, останется дома. Его шансы получить вторую инфекцию многократно уменьшаются, — объяснил Аграновский.

Также, по его словам, риск инфицироваться сразу гриппом и COVID-19 крайне низок, так как в момент попадания в организм первого вируса активируется врожденный иммунитет, который не пропускает второй.

Вырабатывается интерферон, включается неспецифическая защита. И даже если человек, заболев гриппом, пошел куда-то, где есть больной ковидом, шанс подхватить вторую болезнь снижается, потому что защита уже включилась, — подытожил Аграновский.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса не вызовет пандемии. По его словам, «стратус» — близкий родственник «омикрона». Это говорит о том, что он исчерпал свой пандемический потенциал. Онищенко также подчеркнул, что новые виды коронавирусной инфекции живут прежде всего в Китае.