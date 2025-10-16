Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:01

Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «стратус»

Онищенко заявил, что «стратус» не будет пандемическим штаммом коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штамм коронавирусной инфекции «стратус» исчерпал свой потенциал и не будет пандемическим, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, COVID-19 — лишь один из видов заболевания. Онищенко подчеркнул, что в России достаточно много знают о вариантах инфекции, передает корреспондент NEWS.ru из пресс-центра МИА «Россия сегодня» в ходе видеомоста «Биобезопасность стран ЕАЭС».

Сразу скажу, что «стратус» — близкий родственник «омикрона», внук, если переводить на обыденный язык — свой пандемический потенциал исчерпал. Он не будет тем новым штаммом. И, в отличие от гриппа, для коронавирусной инфекции, COVID-19, — это один из видов. Мы достаточно много знаем [о штаммах], — сказал академик.

Онищенко добавил, что новые виды коронавирусной инфекции живут прежде всего в Китае. Он пошутил насчет причин возникновения там штаммов, исключив влияние коммунистической идеологии. По словам Онищенко, Юго-Восточная Азия является тем местом, откуда по традиции в силу климата и населения берутся новые варианты коронавируса.

Ранее академик подтвердил, что можно заразиться одновременно COVID-19 и гриппом, но это не обретет массовый характер. Онищенко объяснил, что такая вероятность есть в условиях продолжающейся циркуляции обоих вирусов.

