Онищенко раскрыл, можно ли заразиться COVID и гриппом одновременно

Одновременное заражение COVID-19 и гриппом является возможным, хотя и не будет носить массовый характер, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в ходе видеомоста «Биобезопасность стран ЕАЭС», проходящего в пресс-центре МИА «Россия сегодня», в комментарии для NEWS.ru. По его словам, такая вероятность существует в условиях продолжающейся циркуляции обоих вирусов.

Точно этого не будет, но отдельные случаи могут быть. Как я уже вам говорил, потому что COVID циркулирует, грипп циркулирует, и такое, в принципе, может быть, — высказался врач.

Ранее Онищенко заявил, что увеличение случаев заболевания ветряной оспой в России обусловлено недостатками в организации работы первичного медицинского звена и эпидемиологической службы. По его мнению, данная болезнь является тщательно изученной, с установленной клинической картиной и отработанными методами терапии.

Кроме того, он заявил, что ветряная оспа в редких случаях вызывает серьезные последствия. При этом специалист рекомендовал проводить иммунизацию против данной болезни для предотвращения потенциальных осложнений.