13 октября 2025 в 14:47

Академик РАН Онищенко раскрыл причины вспышки ветрянки в России

Академик Онищенко: причину вспышки ветрянки нужно искать в работе эпидемиологов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рост заболеваемости ветряной оспой в России связан с недостатками в работе первичного медицинского звена и эпидемиологов, заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, ветрянка представляет собой хорошо изученную медицинскую проблему, для которой известны и клиника, и методы лечения.

Распространение ветряной оспы может быть из-за того, что страдает диагностика, проведение неспецифических противоэпидемических мероприятий — это раннее выявление, изоляция больных и контингентов, которые не болели. Так что первичная медицинская сеть должна заниматься этим тщательнее. Что касается последствий, то в принципе это медицинская проблема, потому что мы знаем ее клинику и лечение. И если происходит подъем заболеваемости в тех или иных регионах, значит, нужно искать проблему внутри работы эпидемиологов и инфекционистов, — пояснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется резкий рост числа случаев заражения ветряной оспой. В течение первых восьми месяцев 2025 года случаи заражения были выявлены во всех регионах страны.

