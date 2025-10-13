Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:39

В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией

«Известия»: в регионах России фиксируется резкий рост заболеваемости ветрянкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России фиксируется резкий рост числа случаев заражения ветряной оспой, передают «Известия» со ссылкой на анализ отчетов региональных управлений Роспотребнадзора. В течение первых восьми месяцев 2025 года случаи заражения были выявлены во всех регионах страны.

Основная масса инфицированных — это дети, на которых приходится 94,8% случаев заражения. Взрослое население составляет всего 5,2% от общего числа заболевших.

Так, в Ямало-Ненецком АО количество случаев увеличилось на 67% по сравнению с 2024 годом. В Республике Башкортостан число заболевших более чем удвоилось и достигло 16,5 тыс. человек. Также всплеск зафиксирован в Воронежской и Оренбургской областях. В Республике Алтай за первые семь месяцев 2025 года инфекцией переболели свыше 1,4 тыс. человек, что почти равно количеству случаев за весь предыдущий год.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от болезни. Прививки проводятся в соответствии с национальным и региональными календарями профилактических прививок, а также в случае возникновения эпидемической угрозы.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения правил гигиены и обработки продуктов для предотвращения заражения редкой кишечной инфекцией — иерсиниозом. Это болезнь, которая может выражаться в поражении органов пищеварения, интоксикации организма и кожных реакциях. Для защиты от заболевания важно хранить сырые и готовые продукты раздельно, защищать пищу от насекомых и грызунов, а также проводить регулярную обработку против грызунов.

