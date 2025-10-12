В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от редкой кишечной инфекции Роспотребнадзор: для защиты от иерсиниоза нужно тщательно готовить мясо и рыбу

Для защиты от иерсиниоза нужно тщательно готовить мясо, рыбу и молочные продукты, хранить сырые и приготовленные блюда раздельно, а также не держать рядом овощи старого и нового урожая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, заболевание проявляется поражением желудочно-кишечного тракта, интоксикацией и кожными высыпаниями, а в тяжелых случаях может привести к поражению внутренних органов.

Нужно хранить сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга, защищать продукты от насекомых и грызунов, не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая, регулярно проводить обработку против грызунов и обеспечивать грызунонепроницаемость мест хранения овощей, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возбудитель иерсиниоза передается фекально-оральным путем преимущественно через продукты питания, при этом бактерии способны долго сохраняться и размножаться в воде, почве и различных продуктах — от мяса и молочных изделий до овощей и кондитерских товаров. Особую опасность представляет хранение продуктов при температуре от +4 до +6 градусов, которая является оптимальной для размножения иерсиний.

Ведомство рекомендует строго соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом перед едой и после посещения людных мест, использовать антисептики, употреблять продукты только после термической обработки, тщательно промывать овощи и фрукты. Особое внимание следует уделять раздельному хранению сырых и готовых продуктов, защите пищи от насекомых и грызунов, а также регулярной дератизации помещений.

