Россиянам рассказали, какие анализы необходимы для профилактики долголетия Ученый Варивода: общий анализ крови, УЗИ и МРТ помогут в профилактике долголетия

Общий анализ крови, УЗИ и МРТ помогут в профилактике долголетия, заявил представитель Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, обследоваться в медучреждениях нужно регулярно.

Основные виды исследований включают анализы крови, УЗИ, МРТ и другие методы диагностики. Регулярное прохождение таких процедур помогает выявить возможные заболевания на ранних стадиях, когда они легче поддаются лечению, — заявил он.

Варивода сообщил, что самый простой общий анализ крови позволяет оценить состояние внутренних органов, уровень сахара и холестерина, а также работу иммунной системы. Также в медицинской практике широко применяются онкологические маркеры, которые помогают выявить раковые клетки на ранних стадиях задолго до появления симптомов.

Ранее кардиолог Наталия Буланова заявила, что пульс в состоянии покоя должен составлять от 60 до 90 ударов в минуту. По ее словам, при интенсивных физических нагрузках частота сердечных сокращений может достигать 180 ударов в минуту. Она уточнила, что учащенное сердцебиение — естественная реакция организма на физическую активность.