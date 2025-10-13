Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 14:42

Онищенко оценил последствия вспышки заболевания ветрянкой

Эпидемиолог Онищенко: ветряная оспа не несет катастрофических последствий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ветряная оспа редко приводит к катастрофическим последствиям, заявил NEWS.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Тем не менее, по его словам, для предотвращения развития осложнений рекомендуется проведение вакцинации от заболевания.

Сказать, что это что-то из ряда вон выходящее, я не могу, потому что ветряная оспа всегда была детской инфекцией. Ее контагиозность настолько высока, что дети в первые годы своей жизни переболевают и приобретают иммунитет. В принципе, вакцина против ветрянки существует, хотя по своему течению заболевание в детском возрасте проходит достаточно сдержанно, оно не несет катастрофическую клинику. По своим осложнениям ветряная оспа находится в числе достаточно умеренных болезней, но это вовсе не значит, что от нее не нужно прививать, — отметил Онищенко.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается значительное увеличение числа случаев заболевания ветряной оспой. За первые восемь месяцев 2025 года инфекция была зарегистрирована во всех регионах страны.

