Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ

Украинские диверсионно-разведывательные группы систематически пытаются проникнуть в Курскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ДРГ тщательно маскируются, в том числе под российских военных, во избежание обнаружения.

ДРГ постоянно пытаются пробиться в Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Действуют они, естественно, в форме военнослужащих ВС РФ и вооружены российским оружием, чтобы не привлекать к себе внимания. Как правило, перемещаются по лесам, чтобы их не заметили. Передвижение происходит обычно ночью, а днем они предпочитают отсиживаться в определенных местах или совершать какие-то диверсии и теракты, — подчеркнул Кнутов.

Он напомнил, что ДРГ уже устраивали подрывы железнодорожного полотна, что привело к крушениям как пассажирских, так и грузовых поездов, включая электрички. Кроме того, по словам военэксперта, они совершали акты саботажа, взрывая линии электропередач.

Ранее комбриг Алексей Верещагин заявил, что ВСУ изменили тактику, начав действовать малыми ДРГ, что связано с большими потерями украинской стороны и невозможностью организовывать контратаки. По его словам, противник стремится таким образом наносить ущерб российским штурмовым подразделениям, которые удерживают позиции.