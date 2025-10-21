Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 12:32

В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии

Минобороны: суточные потери украинской армии в зоне СВО составили 1460 бойцов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Суточные потери украинской армии в зоне проведения специальной военной операции составили 1460 бойцов, следует из сводки Минобороны России. По данным ведомства, самые большие потери ВСУ понесли от группировки войск «Центр» — свыше 480 человек.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. <…> Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, — говорится в сообщении.

При этом в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 195 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — свыше 220. Усилиями «Южной» было уничтожено более 215 солдат. Также ВСУ потеряли до 310 бойцов в зоне ответственности «Востока» и более 40 в зоне «Днепра».

Ранее командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер сообщал, что российские военнослужащие уничтожили лагерь наемников ВСУ в районе Харькова. Он уточнил, что в результате было ликвидировано до 600 военнослужащих. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Россия
СВО
Украина
Минобороны РФ
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форварда «Зенита» в жесткой форме призвали перестать играть в компьютер
Назван фактор, осложняющий полное освобождение Херсонской области
Курская область сократила число министерств
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.