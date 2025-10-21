Суточные потери украинской армии в зоне проведения специальной военной операции составили 1460 бойцов, следует из сводки Минобороны России. По данным ведомства, самые большие потери ВСУ понесли от группировки войск «Центр» — свыше 480 человек.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. <…> Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, — говорится в сообщении.

При этом в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 195 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — свыше 220. Усилиями «Южной» было уничтожено более 215 солдат. Также ВСУ потеряли до 310 бойцов в зоне ответственности «Востока» и более 40 в зоне «Днепра».

Ранее командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер сообщал, что российские военнослужащие уничтожили лагерь наемников ВСУ в районе Харькова. Он уточнил, что в результате было ликвидировано до 600 военнослужащих. Минобороны России данную информацию не комментировало.