Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 октября 2025 в 15:56

Рябков рассказал, смогут ли Путин и Трамп найти точки соприкосновения

Рябков: Россия сделает максимум по заданным после встречи на Аляске рамкам

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: РИА Новости

Россия приложит максимум усилий, чтобы следовать рамкам, заданным в результате саммита на Аляске, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, смогут ли президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп найти точки соприкосновения, передает РИА Новости.

Мы сделаем максимум для того, чтобы рамки, заданные в Анкоридже, наполнились конкретными решениями, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что возможен еще один телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Предыдущая беседа между ними состоялась накануне, 20 октября.

До этого Лавров подтвердил выполнение договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом. В ходе беседы с Рубио министр подчеркнул решимость сторон перейти к практической реализации ранее согласованных положений. Главы МИД обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которых достигли Путин и Трамп в рамках беседы 16 октября.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
США
Аляска
