В российском регионе установили лимит на продажу бензина Сеть заправок в Иркутской области установила лимит на продажу бензина АИ-92

В Иркутской области одна из крупнейших сетей автозаправочных станций ввела ограничение на продажу бензина марки АИ-92 в объеме не более 20 литров на одного покупателя, сообщает портал «Иркутск Онлайн» со ссылкой на маркетинговый отдел компании. По информации представителя сети, введение лимита связано с приостановкой отгрузок топлива со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

Утверждается, что в последнее время компания сталкивается с трудностями в получении даже заранее оплаченного бензина. Установленные ограничения не затрагивают продажи бензина марок АИ-95 и АИ-100, а также дизельного топлива.

До этого в Крыму был увеличен суточный лимит приобретения бензина для одного транспортного средства с 20 до 30 литров. Параллельно количество АЗС, осуществляющих свободную продажу топлива, возросло с 93 до 130 объектов.

Ранее вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что в России зафиксировано снижение потребительского спроса на автомобильное топливо. Он подчеркнул, что правительство продолжает реализацию мер по сдерживанию роста розничных цен на автозаправочных станциях в пределах общего уровня инфляции.