Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 16:09

В российском регионе установили лимит на продажу бензина

Сеть заправок в Иркутской области установила лимит на продажу бензина АИ-92

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Иркутской области одна из крупнейших сетей автозаправочных станций ввела ограничение на продажу бензина марки АИ-92 в объеме не более 20 литров на одного покупателя, сообщает портал «Иркутск Онлайн» со ссылкой на маркетинговый отдел компании. По информации представителя сети, введение лимита связано с приостановкой отгрузок топлива со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

Утверждается, что в последнее время компания сталкивается с трудностями в получении даже заранее оплаченного бензина. Установленные ограничения не затрагивают продажи бензина марок АИ-95 и АИ-100, а также дизельного топлива.

До этого в Крыму был увеличен суточный лимит приобретения бензина для одного транспортного средства с 20 до 30 литров. Параллельно количество АЗС, осуществляющих свободную продажу топлива, возросло с 93 до 130 объектов.

Ранее вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что в России зафиксировано снижение потребительского спроса на автомобильное топливо. Он подчеркнул, что правительство продолжает реализацию мер по сдерживанию роста розничных цен на автозаправочных станциях в пределах общего уровня инфляции.

АЗС
лимиты
бензин
Иркутская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.