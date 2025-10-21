В Казани необычным образом встретили отца Илона Маска

Отец американского миллиардера, владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска Эррол посетил Казань, чтобы посмотреть на местные IT-парки, сообщает RT. В столице Татарстана предпринимателя встретили с чак-чаком. Эта поездка стала его вторым визитом в Россию.

На фото видно, как три девушки в традиционных нарядах встречают Эррола Маска в аэропорту. В руках они держат подносы с различными местными угощениями, в том числе с чак-чаком.

Ранее Эррол Маск сообщал, что приедет в Казань, так как хочет посмотреть на город. По словам предпринимателя, его заинтересовали казанские университеты и развитие технологий в области искусственного интеллекта. Он отметил, что хотел бы ближе познакомиться с тем, как Россия развивает это направление.

До этого Маск-старший выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России. Он признался, что поражен чистотой города и качеством дорог, подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах. Особое внимание Маск обратил на то, что в московских садах и парках спокойно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою безопасность.