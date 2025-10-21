Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:11

Водители не могут проехать по двум дорогам в Москве

В Москве перекрыли движение на улице 1905 года и Можайском шоссе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве временно перекрыто движение на двух участках автодороги, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Речь идет об улице 1905 года и Можайском шоссе. Движение заблокировано до Краснопресненской набережной.

Движение временно закрыто на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, — говорится в публикации.

По данным канала, движение автотранспорта также ограничено в районе пересечения Можайского и Аминьевского шоссе. В дептрансе водителям советуют быть внимательными, а также заранее планировать свои маршруты. Причина блокировки движения не раскрывается.

Ранее на МКАД в Москве перекрыли движение на участке возле Ленинского проспекта. В дептрансе столице призвали водителей быть внимательными, не предоставив других подробностей.

На внешней стороне МКАД 5 октября в Москве произошло массовое ДТП на 80-м километре внешней стороны автодороги. На видео с места аварии было видно, как грузовик опрокинулся и перекрыл несколько полос движения, заблокировав движение другим машинам.

