Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе Движение на Керченской улице в Москве ограничат до 26 декабря

С 20 октября на Керченской улице на юго-западе Москвы временно перекроют одну полосу движения, сообщили в столичном Дептрансе. Там специалисты будут прокладывать инженерные коммуникации. Завершить работы и открыть движение для транспорта планируется 26 декабря.

Кроме того, на данном участке будет полностью запрещена парковка машин. Водителям следует заранее планировать свой маршрут.

