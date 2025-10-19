Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 октября 2025 в 18:50

Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе

Движение на Керченской улице в Москве ограничат до 26 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 20 октября на Керченской улице на юго-западе Москвы временно перекроют одну полосу движения, сообщили в столичном Дептрансе. Там специалисты будут прокладывать инженерные коммуникации. Завершить работы и открыть движение для транспорта планируется 26 декабря.

Кроме того, на данном участке будет полностью запрещена парковка машин. Водителям следует заранее планировать свой маршрут.

Ранее технический эксперт Олег Марков рассказал, что менять шины автомобиля на зимние необходимо при первых ночных заморозках, когда температура опускается до нулевых значений. Специалист подчеркивает, что стандартные рекомендации по среднесуточной температуре могут быть опасны на практике.

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, в свою очередь, рассказал, что решение о переходе на зимние шины следует принимать не по календарю, а исходя из погодных условий. В Центральной России оптимальным временем для смены шин считается октябрь, а в южных регионах — ноябрь.

