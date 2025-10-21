Американский картофельный салат: готовим по классическому рецепту

В честь Хеллоуина, который менее, чем через две недели, отметят не только в США, но и в России, предлагаем приготовить классический картофельный салат по американскому рецепту.
Ингредиенты:
- красный лук — 1 шт.;
- майонезный соус — 100 г;
- маринованные корнишоны — 100 г;
- молодой картофель — 500 г;
- сырой бекон — 100 г;
- французская горчица — 1 ст. л.;
- яблочный уксус — 2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Картофель сварить в кожуре, горячим разрезать на четыре части и сбрызнуть уксусом. Остудить, снять кожуру и крупно порезать. Бекон пожарить до «шкварок», остудить и измельчить. Лук порезать четвертинками колец, огурцы — тонкими кружками. Сложить все ингредиенты в миску, смешать горчицу с майонезом и заправить салат. Убрать в холодильник на час, чтобы овощи пропитались соусом.
- Калорийность на 100 г: 73 ккал.
- Время на кухне: 20 минут.
- Время приготовления: 2 часа.