Американский картофельный салат: готовим по классическому рецепту

В честь Хеллоуина, который менее, чем через две недели, отметят не только в США, но и в России, предлагаем приготовить классический картофельный салат по американскому рецепту.

Ингредиенты:

красный лук — 1 шт.;

майонезный соус — 100 г;

маринованные корнишоны — 100 г;

молодой картофель — 500 г;

сырой бекон — 100 г;

французская горчица — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Картофель сварить в кожуре, горячим разрезать на четыре части и сбрызнуть уксусом. Остудить, снять кожуру и крупно порезать. Бекон пожарить до «шкварок», остудить и измельчить. Лук порезать четвертинками колец, огурцы — тонкими кружками. Сложить все ингредиенты в миску, смешать горчицу с майонезом и заправить салат. Убрать в холодильник на час, чтобы овощи пропитались соусом.