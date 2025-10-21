Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 18:07

Американский картофельный салат: готовим по классическому рецепту

Классический картофельный салат по-американски, пошаговый рецепт с фото Классический картофельный салат по-американски, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В честь Хеллоуина, который менее, чем через две недели, отметят не только в США, но и в России, предлагаем приготовить классический картофельный салат по американскому рецепту.

Ингредиенты:

  • красный лук — 1 шт.;
  • майонезный соус — 100 г;
  • маринованные корнишоны — 100 г;
  • молодой картофель — 500 г;
  • сырой бекон — 100 г;
  • французская горчица — 1 ст. л.;
  • яблочный уксус — 2 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Картофель сварить в кожуре, горячим разрезать на четыре части и сбрызнуть уксусом. Остудить, снять кожуру и крупно порезать. Бекон пожарить до «шкварок», остудить и измельчить. Лук порезать четвертинками колец, огурцы — тонкими кружками. Сложить все ингредиенты в миску, смешать горчицу с майонезом и заправить салат. Убрать в холодильник на час, чтобы овощи пропитались соусом.

  • Калорийность на 100 г: 73 ккал.
  • Время на кухне: 20 минут.
  • Время приготовления: 2 часа.
американцы
кулинария
рецепты
салаты
Хеллоуин
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
Появилось видео спасения пропавшей в горах Южного Урала туристки
Киев увеличил военные расходы на миллиарды долларов
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.