В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом

Движение на МКАД в Москве на участке возле Ленинского проспекта перекрыто, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Больше никаких подробностей в ведомстве не приводили.

Движение закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Будьте внимательны, — гласит сообщение.

Ранее на 80-м километре внешней стороны МКАД произошло массовое ДТП. На кадрах очевидцев было видно опрокинувшийся грузовик, перекрывший несколько полос движения и блокирующий проезд другим автомобилям.

Также 16 сентября перед съездом на МКАД в столичном районе Ховрино загорелся автомобиль. На месте работали экстренные службы, движение в сторону Бусиновской эстакады оказалось частично заблокировано.

До этого в Самарской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: двух грузовиков и двух легковых машин. В результате столкновения пострадали восемь человек, включая троих несовершеннолетних.

Кроме того, в Сестрорецке 25-летний водитель на автомобиле Chery Arrizo 8 сбил 15-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности.