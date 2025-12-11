Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:40

В ГД ответили, связано ли игровое время Сафонова с украинцем Забарным

Депутат Свищев: игровое время Сафонова не связано с украинцем Забарным

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игровое время российского вратаря Матвея Сафонова не связано с украинским защитником Ильей Забарным, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он выразил надежду, что в будущем голкипер будет появляться на поле чаще.

Сафонов — молодец. Ударов было немного, но в этом заслуга всей команды. Матвей — прекрасный футболист. Надеемся, что после этих двух матчей [С «Ренном» и «Атлетиком»] его будут выпускать чаще. Нужно продолжать работать с командой, чтобы стать единым механизмом. Версии, конечно, что Сафонова не выпускает из-за Забарного существуют. Я не уверен, но мне кажется, это не связано. Думаю, что это не политика, а какая-то тренерская задумка. Планируем видеть Матвея в каждой игре и будем с нетерпением ждать, — сказал Свищев.

Ранее Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетика». Это первое появление спортсменов из России и Украины в одном клубе из топ-5 лиг Европы, начиная с 2022 года.

