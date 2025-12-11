Российский космонавт рассказал, как выглядит Земля

Российский космонавт с экипажа МКС-73 Алексей Зубрицкий рассказал, что перед двумя выходами в открытый космос он прошел целый комплекс тренировок и долгое время подготавливал оборудование вместе со скафандром. На пресс-конференции он также поделился своими впечатлениями от полета, передает корреспондент NEWS.ru.

На самом деле мы проходим достаточно большой комплекс тренировок на земле — в гидролаборатории, на тренажере, очень хорошо знаем систему скафандра и станции. Поэтому подготовка на станции уже заключалась, в основном, в подготовке непосредственно оборудования, которое мы устанавливали во время выхода, и самого скафандра. Длилась такая подготовка около двух с половиной недель. Ну, и соответственно между выходами, мы также все время готовили свои скафандры. Как мне кажется, так даже удобнее, — рассказал Зубрицкий.

Космонавт признался, что ощущения от вида Земли из иллюминатора и из открытого космоса сильно отличаются, так как на станции обзор сильно ограничен. Изнутри МКС планета казалась ему заметно меньше, потому настоящие ее размеры сильно впечатлили космонавта.

А мои впечатления, ощущения — это неописуемо, — рассказал он.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков, вместе с Зубрицким входивший в состав экипажа МКС-73, рассказал, что после приземления чувствует себя отлично. Он отметил, что в процессе приземления ощущалась тяжесть, было трудно поднять веки. При этом Рыжиков указал, что организм все равно быстро адаптировался к гравитации.