В НАТО ушли от ответа на вопрос о расширении Альянса

Рютте уклонился от ответа на вопрос о расширении НАТО на фоне стратегии США

Генсек НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о расширении военного блока, передает РИА Новости. Политика спросили об этом на фоне публикации новой стратегии нацбезопасности США. В документе ставится под сомнения политика расширения Альянса.

Как генеральный секретарь НАТО, моей основной задачей, разумеется, является обеспечение безопасности альянса в целом, — подчеркнул Рютте.

В Европе пришли в ужас от новой стратегии нацбезопасности США. Аналитики указали, что страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», которые уступили свой суверенитет Брюсселю.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал обновленную стратегию США сигналом о готовности Вашингтона к диалогу о будущей архитектуре международной безопасности. Политик отметил, что впервые за много лет американская сторона открыто призывает восстановить стратегическую стабильность в Евразии и отношения с Москвой.

Генерал Алексус Гринкевич заявил, что сокращение численности американских войск в Европе не повлияет на ее обороноспособность. Так он прокомментировал вывод части военных США из региона. По мнению генерала, такое развитие событий не создаст допнагрузку на обороноспособность Европы.

