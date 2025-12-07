ТИЭФ'25
Медведев назвал новую стратегию США сигналом к диалогу

Медведев: обновленная стратегия США является сигналом к диалогу о безопасности

Обновленная стратегия национальной безопасности США является сигналом о готовности Вашингтона к диалогу о будущей архитектуре международной безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, впервые за много лет американская сторона открыто говорит о необходимости восстановления стратегической стабильности в Евразии и отношений с Россией.

Это совсем не дружеские объятия, но довольно четкий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции, — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подход к России администрации Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

