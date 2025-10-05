Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 18:18

Появилось видео с места массового ДТП на МКАД

Последствия массового ДТП с участием грузовика на МКАД попали на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео с места массового ДТП на 80-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». На кадрах видно опрокинувшийся грузовик, перекрывший несколько полос движения и блокирующий проезд другим автомобилям.

На внешней стороне 80-го км МКАД (перед съездом № 79) произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города, — сообщили в столичном дептрансе.

По данным источника, в кузове перевернувшегося грузовика находился автомобиль Toyota. Для его извлечения на место прибыл автокран.

Ранее в Сестрорецке 25-летний водитель на автомобиле Chery Arrizo 8 сбил 15-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности.

До этого в Самарской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: двух грузовиков и двух легковых машин. В результате столкновения пострадали восемь человек, включая троих несовершеннолетних.

ДТП
МКАД
грузовики
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Более-менее»: Челестини оценил победный матч против «Спартака»
Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси
Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский
«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО
Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области
Россиянин удивился большому счету в ресторане и вызвал полицию
«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина
В ВСУ взбунтовались из-за «уничтожения» целой роты противников Зеленского
Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?
Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника
Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей
В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS
Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе
МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой
В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
В Совфеде назвали показными слова Зеленского о прекращении огня
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Глава Красного Луча сообщил о введении режима ЧС в городе
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.