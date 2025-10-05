Появилось видео с места массового ДТП на МКАД Последствия массового ДТП с участием грузовика на МКАД попали на видео

В Сети появилось видео с места массового ДТП на 80-м километре внешней стороны МКАД в Москве, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». На кадрах видно опрокинувшийся грузовик, перекрывший несколько полос движения и блокирующий проезд другим автомобилям.

На внешней стороне 80-го км МКАД (перед съездом № 79) произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города, — сообщили в столичном дептрансе.

По данным источника, в кузове перевернувшегося грузовика находился автомобиль Toyota. Для его извлечения на место прибыл автокран.

Ранее в Сестрорецке 25-летний водитель на автомобиле Chery Arrizo 8 сбил 15-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности.

До этого в Самарской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: двух грузовиков и двух легковых машин. В результате столкновения пострадали восемь человек, включая троих несовершеннолетних.