Паста Амосова: витаминный заряд в каждой ложке

Чтобы зимой не столкнуться с авитаминозом, хандрой и упадком сил, наши мамы и бабушки делали заготовки настоящей витаминной бомбы — пасты Амосова. Сегодня расскажем, как приготовить это средство в домашних условиях.

Ингредиенты:

мягкая курага — 200 г;

изюм кишмиш — 200 г;

свежий чернослив — 200 г;

сушеный инжир — 200 г;

гречишный мед — 200 г;

грецкие орехи очищенные — 200 г;

свежий тонкокорый лимон — 1 шт.

Для приготовления пасты Амосова выбирайте только качественные продукты — лучше сделать это на рынке, в рядах, где продаются специи и другие продукты, которыми славятся страны Востока. Сухофрукты должны быть мягкими — попросите попробовать их прямо на рынке.

Дома курагу, изюм, чернослив и инжир надо замочить в воде комнатной температуры на несколько часов, чтобы на поверхность всплыли пыль и мелкий мусор. Таким же способом следует залить грецкие орехи. Затем тщательно промыть все продукты под струей воды и обсушить на бумажном полотенце. Сухофрукты пропустить через мясорубку или измельчитель. Лимон замочить на пять минут в кипятке, чтобы он дал больше сока. Потом разрезать на дольки, вынуть семечки и измельчить вместе с кожурой. Грецкие орехи порубить ножом и смешать с сухофруктами, лимоном и медом. Готовую пасту переложить в стеклянную банку, закрыть полиэтиленовой крышкой и убрать в холодильник. Ее можно хранить там в течение нескольких недель и употреблять пару столовых ложек пасты в день. Этого количества достаточно для поддержания иммунитета.