21 октября 2025 в 18:06

Паста Амосова: витаминный заряд в каждой ложке

Паста Амосова в домашних условиях, пошаговый рецепт с фото Паста Амосова в домашних условиях, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы зимой не столкнуться с авитаминозом, хандрой и упадком сил, наши мамы и бабушки делали заготовки настоящей витаминной бомбы — пасты Амосова. Сегодня расскажем, как приготовить это средство в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • мягкая курага — 200 г;
  • изюм кишмиш — 200 г;
  • свежий чернослив — 200 г;
  • сушеный инжир — 200 г;
  • гречишный мед — 200 г;
  • грецкие орехи очищенные — 200 г;
  • свежий тонкокорый лимон — 1 шт.

Для приготовления пасты Амосова выбирайте только качественные продукты — лучше сделать это на рынке, в рядах, где продаются специи и другие продукты, которыми славятся страны Востока. Сухофрукты должны быть мягкими — попросите попробовать их прямо на рынке.

Дома курагу, изюм, чернослив и инжир надо замочить в воде комнатной температуры на несколько часов, чтобы на поверхность всплыли пыль и мелкий мусор. Таким же способом следует залить грецкие орехи. Затем тщательно промыть все продукты под струей воды и обсушить на бумажном полотенце. Сухофрукты пропустить через мясорубку или измельчитель. Лимон замочить на пять минут в кипятке, чтобы он дал больше сока. Потом разрезать на дольки, вынуть семечки и измельчить вместе с кожурой. Грецкие орехи порубить ножом и смешать с сухофруктами, лимоном и медом. Готовую пасту переложить в стеклянную банку, закрыть полиэтиленовой крышкой и убрать в холодильник. Ее можно хранить там в течение нескольких недель и употреблять пару столовых ложек пасты в день. Этого количества достаточно для поддержания иммунитета.

витамины
иммунитет
кулинария
рецепты
сухофрукты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
